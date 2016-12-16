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Sıhke Göletinin yüzeyi dondu

Van kırsalında geceleri hava sıcaklığının eksi 20 ila 25 dereceye kadar düşmesi hayatı negatif yönde etkiliyor.

16 Aralık 2016 Cuma, 12:30

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Van kırsalında geceleri hava sıcaklığının eksi 20 ila 25 dereceye kadar düşmesi hayatı negatif yönde etkiliyor. Sibirya soğukları ile birlikte Muradiye ilçe sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı, Muradiye-Özalp ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Sarı Mehmet Barajını yüzeyleri kısmen donarken Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti’nin yüzeyi ise en ince ayrıntısına kadar dondu. Habere dışarı giden basın mensupları donan göletin üzerine çıkmadan önce büyük bir taşla buza atarak kırılıp kırılmayacağını test ettiler. Basın mensupları, buz kalınlığının kendilerini tutacak kadar donduğunu deneme ettikten sonra buzun üstüne çıkarak görüntülerini çektiler. 

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