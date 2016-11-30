Siirt şehir merkezine doğalgaz verilmeye başlandı
İki gün önce BOTAŞ’ın, Kurtalan-Gökçebağ beldesi aralarında geçen İletim Hattına sabotaj düzenlenmişti.
30 Kasım 2016 Çarşamba, 13:05
İki gün önce BOTAŞ’ın, Kurtalan-Gökçebağ beldesi aralarında geçen İletim Hattına sabotaj düzenlenmişti. Siirt şehir halkı merkezi ve Kurtalan ilçesine doğalgaz akışı kesintiye uğramıştı. Hamle sonrası alınan güvenlik önlemlerinin arkasından BOTAŞ’ın ana iletim hattındaki hasarın tespit edilip arızanın giderilmesiyle doğalgaz akışının sağlandığı belirtildi.
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT