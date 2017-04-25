Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Son dönemlerde bazı art niyetli şahısların, valimiz sayın Mustafa Tutulmaz ve Siirt Valiliği adı kullanılarak, il içi ve il dışarıda bazı sanayici ve meslek adamlarından telefonla bedensel takviye talep edildiği bilgisi alınmıştır. böylece, sanayiciler, işadamları, hayırseverler, birey ve kuruluşlar, valimiz sayın Mustafa Tutulmaz ve Siirt Valiliği namına kendilerini arayarak, yardım istek eden bu art niyetli şahıslara elbette haysiyet etmemeleri, böyle bir taleple karşılaşmaları halinde, Siirt Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ya da Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir” denildi.

Mehmet Niyazi Deniz