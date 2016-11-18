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Siirt Valiliğinden göçük açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

18 Kasım 2016 Cuma, 08:05
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Valilikten yapılan açıklamada, bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, “İlimize alt Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan Bakır madenlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle göçük meydana gelmiştir. Valilik bünyesinde kriz merkezi faaliyete geçirilmiştir. sürekli arama-kurtarma çalışmalarında göçük altından 3 işçinin cenazesine ulaşılmış olup, alan illerden destek arama-kurtarma ekipleri istek edilmiştir. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları, AFAD, jandarma ve kurtarma ekiplerimizin desteği ile kesintisiz devam etmektedir” denildi. 

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT 

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