Siirtte 5 ilden kurtarma ekipleri aramaları sürdürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz, göçüğün meydana geldiği bölgede yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van ve Erzurum arama kurtarma ekipleriyle yapıldığını aktardı. Tutulmaz, “Dün akşam itibariyle, şuanda içinde bulunduğumuz maden işletme sahasında bir heyelan gerçeklemiştir. Bu heyelanın valiliğimize ilk ihbarı saat 21.00’de oldu. Saat 22.00 itibariyle Siirt İl AFED ekipleri ve jandarma arama kurtarma ekipleri ulaşmışlar, birincil ulaşan ekibin bize bildirdiği bilgiler ışığında olayın vahametini anlamamız üzerine AFAD Başkanlığıyla bağlantıya geçtik ve bölgemizdeki Diyarbakır, Batman, Bitlis Van ve Erzurum arama kurtarma ekiplerini süratli bir şekilde bu alana yönlendirdik. Saat 24.00 itibariyle de ekipler alana intikal etti. Fakat heyelan sahasında arama kurtarmanın riski halen devam ediyordu. Birincil vatandaşımızı kurtardığımız anda bile hala akıntılar devam ediyordu. Risk yüksekti, dolayısıyla sabaha dek arama işlemleri yapamadık. Gün ağarmasıyla birlikte demin bahsettiğim bölgelerden gelen arama kurtarma ekipleri ilk kez almak üzere MTA’dan, TPO’dan gelen arama kurtarma ekipleriyle tekrar benzer arama işlemlerimize seri bir şekilde başladık. Sabahleyin saatlerinde bir işçimizi göçük altından çıkardık. hemen şimdi de bir işçimizi göçük altından çıkardık. Tespitlerimize göre geride 12 işçimiz daha bulunmaktadır. Bunların da kurtarılması için ulus kurum ve kuruluşların imkanlarını seferber ettik. Ankara ayağı lüzum il basında tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını süratli bir şekilde devam ettirmektedirler. Gene arka tarafta gördüğümüz alanda hala heyelan riski devam etmektedir. Bu da arama kurtarma faaliyetlerini negatif bir şekilde etkilemektedir. Şuana kadar 4 işçimizin cansız bedenine ulaştık, 12 işçiye ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“İşçilere canlı ulaşabileceğimizi sanmıyorum”

AFAD Başkan Vekili Halis Bilden ise, göçük altındaki işçilere canlı olarak ulaşabileceğinin baskı olduğunu söyledi. Bilden, “Muhtemel olduğu kadarıyla gözaltı etmeye çalışıyoruz; çünkü burası engebeli bir alan. Ümit ediyoruz ki canlı bedenlere ulaşalım, eğer ulaşamazsak bile ailelere cansız bedenlerini teslim edebilelim. İşçinin kardeşi ile irtibata geçtiği bilgisi bana da geldi. Ben de hemen o bölgeye intikal ettim. Şu lahza o noktada çalışmamız sürüyor. Canlı ulaşabileceğimizi varsayım etmiyorum. Biz hepimiz buradayız, bitene kadar burada kalacağız. En kısa sürede ailelerin merakını onarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.