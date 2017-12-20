Siirt’te bulunan tünellerde inceleme sürüyor
Siirt Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün dağılan örgüt tabanına moral vermek adına eylem planladığı bilgisi aldığını ve örgüt mensuplarının ifadelerinde, örgütün tünel kazmak suretiyle yeni eylemler hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldığını açıklamış ve merkez Conkbayır ile Dumlupınar mahallelerinde yapılan aramalarda tüneller bulunduğunu duyurmuştu.
Tünellerle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemelerini sürdürdüğü tünelleri, teröristlerin evlerin boş olmasından faydalanarak, kazdıkları ortaya çıktı. Dumlupınar Mahallesi’ndeki tünelin yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve boş bir evin mutfağında kazıldığı, Conkbayır Mahallesi’ndeki tünelin ise 1 metre uzunluğunda ve boş bir evin avlusunda kazıldığı öğrenildi. Tünellerin çıkış noktalarının olmadığı da belirlendi.
Mehmet Niyazi Deniz
-
Kayınvalidesinin ölümüne dayanamadı
-
‘Kuantum enerji dengeleme ile kendinizi şifalandırın’
-
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe kimdir? | Esenyurt Belediye Başkanı kim?
-
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe oldu! | Ali Murat Alatepe kimdir?
-
AK Parti’yi işgal girişimi davasında karar verildi!
-
Siirt’te bulunan tünellerde inceleme sürüyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.