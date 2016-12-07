Silah üreticilerine tanklı motivasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temin edilen tatbik dışı iki tank, av tüfeği imal merkezi olan Konya’nın Beyşehir ilçesine tabi Huğlu ve Üzümlü mahallesinde sergileniyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 2015 yılında ilçeye getirdikleri ve bir vakit Vuslat Parkı’nda sergiledikleri ordunun dilekçe dışı kalan iki tankını halen yerleştirdikleri Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde sergilediklerini söyledi. Her iki tankı da tabanca sanayicilerini motive etmek nedeniyle söz konusu mahallelerin giriş ve hakim yerlerine yerleştirdiklerini anlatan Özaltun, “Bu tankları buraya koymamızın amacı şöyle bir mesajı verebilmekti; ‘Bugün dünya çapında en iyi av tüfeklerini siz üretiyorsunuz ama yarın isterseniz görmüş olduğunuz bu tankları da üretebilecek kapasiteniz var. Bunları yapabilirsiniz’ dedik. Onlara bu motivasyonu temin etmek istedik. Buradaki sanayicilerimizde, ustalarımızda tank üretebilecek öz güven, cesaret ve yetenek de var doğrusu. Sadece bu konuda devletimizden, bürokrasimizden birazcık takviye istiyorlar” dedi.

“Kendi silahımızı mutlaka kendimiz üretmeliyiz”

Bir vakit önce Huğlu ve Üzümlü’deki av tüfeği üretimi yapan firmaların, savunma sanayinin üst seviye yöneticilerini de bölgelerinde misafir ettiğini, tabanca fabrikalarına karşın yapılan ziyaret ve seyahat programında sektör temsilcilerinin uygun potansiyel ve altyapıları ile Türkiye’nin askeri tabanca üretimini gerçekleştirme taleplerini de andıran Özaltun, “Bu konuda AK Parti Konya Milletvekilimiz ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile AK Parti Konya Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu’nun üstün bir gayreti ve çalışması var. Kendilerine bu anlamda fazla teşekkür ediyoruz. Buradaki temasların ardındaki Ankara’dan gelen mühendisler de çalışmalara başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde onların teknik destekleri ile birlikte burada askeri tabanca ve yivli silahların üretimi noktasında çalışmalarımız başlayacak. Huğlu ve Üzümlü ile birlikte Beyşehir Organize Sanayi Bölgemiz de silah üreticilerimizin buraya yaptıkları yeni yatırımlarla son dönemde adeta bir üssü haline geldi. Burada hep birlikte topyekün bir yeniden yapılanma savaşını, mücadelesini başlatıyoruz inşallah. 15 Temmuz, Türkiye’ye kendi savunma sanayi araçlarımızı kendimizin üretmesi gerektiğini bildiren bir işlem oldu. Kendi silahımızı mutlaka kendimiz üretmeliyiz. İnşallah, bu potansiyel de ilçemizde çok şükür var. Bunun startını da Beyşehir noktasında Üzümlü ve Huğlu ile başlatarak önümüzdeki süreçte Türkiye’de ses getirecek çalışmalara imzalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.