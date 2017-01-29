Silahlı gasp güvenlik kamerasında
– Karaman’da yüzünü atkıyla kapatan silahlı şüphelinin, marketten 5 bin 350 lirayı gasbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı
KARAMAN (AA) – Karaman’da yüzünü atkıyla kapatan şüphelinin, silahla marketten 5 bin 350 lirayı gasbetmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mansur Dede Mahallesi 86. Sokak’taki markete gelen, yüzünü atkıyla kapatan şüpheli, çalışanı silahla tehdit ederek kasadaki 5 bin 350 lirayı gasbedip kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin sabıka kaydı bulunan Ayhan S. (32) olduğunu tespit etti.
Kent merkezinde yakalanan Ayhan S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde silahını doğrulttuğu market çalışanının verdiği paraların bir kısmını cebine koyarken düşüren zanlının, yerdeki paraları toplayıp kaçması yer alıyor.