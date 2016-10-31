Silahlı saldırgan tutuklandı
Durum, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi.
31 Ekim 2016 Pazartesi, 00:32
Durum, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki E.U.’ya ait eve silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı kavgacı olayın arkasından kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Oluşturan Bürosu ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği saptama edilen 35 yaşındaki M.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.İ., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye açıklama veren M.İ., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Muammer Ay