Silikon faciası kurbanı hemşirenin estetik uzmanı kuaför çıktı

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde hemşire olarak tahsis yapan 22 yaşındaki Merve Keleş’in hayatı bir anda daha alçak üstteki oldu. Keleş, yaklaşık 1 ay önce arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan hanımefendi kuaförü Soner G. ile tanıştı. Doğuştan sol alt dudağında şekil bozukluğu olduğu için dudağını kalınlaştırmak isteyen Keleş, Azerbaycan’da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.’ye önce 500 TL’ye geçici dolgu yaptırdı. Dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 12 Nisan Çarşamba günü hemşire Merve Keleş’e operasyonu yaptı.

Merve Keleş’in dudakları işlemden yarım saat daha sonra şişmeye başladı ve 2 gün bu şişlikler devam etti. Bunun üzerine kuaför Soner G. ile iletişim kuran Keleş, “Dudakların enfeksiyon kapmış, bu beni aşar doktora görün” cevabını aldı. Bunun üstüne özel bir hastaneye dışarı giden Keleş, antibiyotik yazılıp eve gönderildi oysa dudağındaki şişlik ve ağrı geçmedi. 3 hafta önce ise çalıştığı hastaneye başvuran ve Plastik Estetik Cerrahi Kliniği’nde tedaviye alınan Keleş’in dudağına ne olduğu belirlenemeyen bir malzeme kullanıldığı ve alerjik reaksiyon oluştuğu belirlendi.

“Dolgu yaptırmayı çok istiyordum”

Dudaklarına dolgu yaptırdığından nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Merve Keleş, “Benim doğuştan dudağımın sol alt tarafında biçimsizlik vardı. Ben defalarca kalıcı dolgu işlemi düşünüyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üstüne kendisini hekim olarak tanıtan bir kişi ile tanıştım. Dudaklarıma ilk olarak geçici sonra da daimi işlem yaptı. Operasyondan daha sonra dolgu şişmeye başladı ve enfeksiyon kaptı. sonradan özel bir hastaneye oradan da çalıştığım hastaneye geldim yattım. O gün bugündür burada yatıyorum. Çok pişmanım bunu bildirmek acilen çok anlamlı değil. Dolgu yaptırmayı fazla istiyordum dudağımda bir deforme olduğu için. Arkadaşım da yaptırmıştı. Bu kişinin sosyal ağ hesabında dolgu yaptığı çoğu kişi vardı. Kişiye de doktorsun lakin diploman nerede aramak aklıma gelmedi. Keşke deseydim” dedi.

“Pişmanım, Soner G.’den de şikayetçiyim”

Soner G.’den şikayetçi olacağını da kaydeden Merve Keleş, “Karakola kabahat duyurusunda bulundum bugün adliye raporumu alıp olayı savcılığa intikal ettireceğim. Kendisinden ayrıca fiziki hem manevi şikayetçiyim. Ben daha 22 yaşındayım dudağımı iyice kaybetme riski ile karşı karşıyayım. Olası şart bu maddenin buradan çıkması. Maddenin ne olduğunu bu şahıs söylemiyor. O yüzden nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Bu durumdan dolayı ileride nasıl bir hayat yaşayacağım bu beni fazla korkutuyor. Pişmanım, kendisinden de şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

3 haftadır hastanede çare gören Merve Keleş, bu hafta ameliyat edilecek.

Umutcan İşledici