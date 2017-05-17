Silikon mağduru hemşire yarın taburcu edilecek

Kendisini hekim olarak tanıtan bir kişinin yaptığı dudak dolgusu sebebiyle az daha dudağını kaybetmek üzere olan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi hemşiresi Merve Keleş’in sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

Keleş’in tedavisini yapan Prof. Dr. Metin Yavuz, hastanın birincil başvurduğu sırada ciddi enfeksiyon ve alerjisi bulunduğunu ancak şu lahza tedavinin taburcu aşamasına geldiğini kaydetti. Hastaya biyopsi yapıldığını ve dudağına enjekte edilen sıvının ne olduğunu üniversite bünyesindeki laboratuvarlarda araştırdıklarını bildiren Yavuz, maddenin tespit edilmesi halinde ona karşın spesifik bir tedavi sürecinin başlayacağını açıklama etti.

Cildiyeci veya plastik cerrahlar haricen bu işlemin yapılamayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, şöyle devam etti:

“Yalnızca bu alanda yok, çeşitli alanlarda çok basit para kazanma yöntemleri olduğu için herhangi biri, sağlıkçı bile olmadan bu işlere soyunabiliyor. Bunların gerçekleşmemesi için yaptıran kişilerin de uyanık olması lazım. Bu işi yaptığını söyleyen herkese bu işlemleri yaptırmaması lazım. Uzman olan hekimlere güvenerek bunu yaptırabilirler çünkü uzman olan birey yaptığı işin komplikasyonlarını da bilir ve ona göre önlem de alabilir. Piyasada dolgu maddeleri var, biz de uyguluyoruz lakin kayda değer sorunlar yaşamıyoruz çünkü kullandığımız dolgu maddeleri milletlerarası kuruluşlardan tasdik almış. Yurt dışından, uzak doğudan getirilen bazı materyaller fazla ucuz olduğu için piyasada kullanılıyor ama sonuçta fena neticeler ortaya çıkıyor.”

Toplamda 35 gündür hastanede çare görebilen Merve Keleş’in de bundan böyle taburcu olmak istediğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yavuz, taburcu işleminin yarın yapılacağını açıkladı.

Nuri Pir – Umutcan İşledici