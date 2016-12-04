Sille Sanat Sarayından Türkiye Kupası başarısı

KONYA (AA) – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunca (TFSF), İstanbul Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği (BÜFOD) işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen TFSF Türkiye Kupası’nı, Konya’da faaliyet gösteren Sille Sanat Sarayı kazandı.

Sille Sanat Sarayı Takım Kaptanı Şadiye Yılmaz Bilir, yaptığı yazılı açıklamada, fotoğraf sanat dalında Türkiye’de ilk kez düzenlenen TFSF Türkiye Kupası’nı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Takımlarının elde ettiği başarıda tüm Sile Sanat Sarayı ülelerinin katkısı olduğunu dile getiren Bilir, “Bu başarıda sadece takımda fotoğrafları yer alan üyelerimizin değil, dünyanın 26 ülkesine dağılmış, 288 üyenin eşit oranda payı vardır. 2012 yılında da FIAP Dünya Kupası’nda ikincilik ödülü kazanmıştık, hedefimiz bundan sonraki süreçte FIAP Dünya Kupasını Sille’ye getirmektir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki fotoğraf dernekleri, topluluklar ve grupların takım halinde 20 fotoğrafla katıldığı Türkiye Kupası’nın ilkine 44 takım katıldı. Yarışmada, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Konya Sille Sanat Sarayı 13 sergilenmeye değer fotoğrafla Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Yarışmada, Adana Fotoğraf Derneği (AFAD) ikinci, Mersin Olba Fotoğraf Derneği (MOF) ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

TFSF Türkiye Kupası ödüllerinin 24 Aralık’ta Büyükçekmece’deki Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verileceği, TFSF Türkiye Kupası’nda sergilenmeye değer bulunan 20 fotoğrafın ise 2017 Ocak ayı içerisinde Konya’daki Sille Sanat Sarayı Eczacı Edib Bilir Sergi Salonu’nda izlenime sunulacağı bildirildi.