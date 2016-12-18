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Silvanda 14 köyde sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı bildiri edildiği belirtildi.

18 Aralık 2016 Pazar, 10:32

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Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı bildiri edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, rahat, emniyet, güvenlik ve millet huzurunun sağlanması nedeniyle İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince saat 06.00’dan itibaren geçerli olan yasak ikinci bir duyuruya kadar sürecektir” denildi. 

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