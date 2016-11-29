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Silvanda 6 köyde sokağa çıkma yasağı

Silvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,”Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalaması refah ve güvenliğinin,kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin halk huzurunun sağlanması nedeniyle Silvan Kaymakamlığınca 5442 sayılı il idaresi kanununun 32/Ç maddes.

29 Kasım 2016 Salı, 07:42
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Silvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,”Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalaması refah ve güvenliğinin,kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin halk huzurunun sağlanması nedeniyle Silvan Kaymakamlığınca 5442 sayılı il idaresi kanununun 32/Ç maddesi uyarınca 28.11.2016 günü saat 22.00’dan itibaren geçerli olmak üzere Silvan ilçesi Eskiköy, sussuz, Gündüzköy, Otluk, Karahacı ve Üçbasamak kırsal mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Yusuf Batı

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