Şimdi yandılar! Artık cezası 12 bin TL

Sahte bal veya telefon gibi ürünlerle ilgili reklam yapan kanallara 12 bin 70 TL, Alıcı kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinden vergi ve masraf istek eden kredi veren kuruluşlara 1.206 TL, 36 ay içinde teslim edilmeyen konutlar için 24 bin 140 TL ceza kesilecek

Yeni yılda aidatsız kredi kartı çıkarmayan kuruluşlara uygulanacak yönetimsel para cezası miktarı 6 milyon 35 bin liraya yükseltildi. Yeni yılda yanıltıcı ticari Reklam için yönetimle ilgili para cezaları da artacak. Örneğin sahte bal ya da telefon gibi ürünlerle ilgili reklam yerel düzeyde yayınlama yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 12 bin 70 TL, ülke düzeyinde yayınlama yapan televizyon kanalı yoluyla gerçekleşmişse 241 bin 413 TL olarak uygulanacak. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve kayıtlı süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ödenti ve harcama talep eden kredi veren kuruluşlara her bir operasyon başına uygulanacak idari para cezası 1.162 TL’den 1.206 TL’ye çıkarıldı. 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına uygulanan suç oluşturan miktarı 24 bin 140 TL olarak belirlendi. Tüketici hakem heyetleri için belirlenen finansal sınırlar da yeni yılda artıyor. İlçe alıcı hakem heyetlerine dilekçe sınırı 2 bin 400 liraya, il tüketici hakem heyetlerine tatbik sınırı ise 3 bin 610 TL’ye yükseltildi.

Star gazetesi