Şimşek, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan açıklanan Konya’nın Ekim ayı ihracat rakamları ile Ekim ayı SAMEKS verilerini değerlendirdi.

İlk olarak İstanbul’da açıklanan Ağustos ayı Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) verilerini değerlendiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Yılın 3. çeyreğini 47,8 puan ortalamasıyla 50 referans değerinin aşağı tamamlamış olan SAMEKS Alaşım Endeksi, hükümetin iç tüketimi canlandırmaya karşın aldığı tedbirlerin de etkisiyle, Ekim ayında 51,2 puana yükselerek son çeyrekte hesaplı aktivitenin toparlandığına işaret etmektedir. Sanayi sektöründeki artışın sürmesi ekonomik aktivitedeki canlılığın esas belirleyicisi olurken, hizmet sektöründe Temmuz ayı itibariyle başlayan durgunluk Ekim ayında da sürmüştür. aynı zamanda, hizmet endeksinin önceki aya tarafından 1,9 puan çoğalma kaydetmesi, sektördeki yavaşlamanın hız kaybettiğini göstererek endeksin önümüzdeki aylarda her tarafta yükselme trendine geçeceğinin sinyalini vermektedir. Darbe sürecinin ekonomimiz üzerindeki negatif etkilerinin giderildiğinin göstergesi olması açısından önemlidir. Türkiye’nin Ekim ayında ihracatı geçen yılın benzer dönemine oranla yüzde 4,6 düşüşle 11 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Konya’nın Ekim ayı ihracat rakamı 118 milyon 762 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız bir önceki yılın benzer ayına tarafından yüzde 9 oranında düşerken geçen avuç içi kadar yüzde 17 oranında çoğaltma göstermiştir. Ekim’de gerçekleşen 118.7 milyon dolar ihracat rakamına kadar Konya genel ihracattaki yüzde 1.01 payı ile 14. sırada yer almıştır. Dünya ticaretindeki daralma ülkemizin ve şehrimizin de ihracatını negatif etkilemiştir. Konya 2016’nın birincil on ayında 1 milyon 100 bin dolar barajını aştı. Yılsonunda 1 milyon 350 milyon dolar civarında bir rakama ulaşacağı ön görülmektedir. Açıklanan rakamlara kadar önümüzdeki yıl ihracatta artış yakalamamız için daha çok ve daha azimli çalışmamız gerekmektedir. Yeni dış pazar arayışlarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.

“Lojistik merkezinin bir an evvel devreye girmesi gerekmektedir”

Yıldırım, “MÜSİAD Konya Şubesi olarak 2005 yılında şehrimize Lojistik Köy kurulması fikrini oluşturmuştuk. 2005 yılından bu yana başkanlığını yaptığım bir komite kurarak 200’ün üstünde ziyaret gerçekleştirdik. Konya’nın lojistik merkezine ihtiyacı olduğuna dikkat çekmiştik. Işlem beklediğimizden fazla uzun oldu. Açıklanan ihracat rakamlarına bakacak olursak Konya’mızın Lojistik Merkezinin bir an evvel devreye girmesi gerekmektedir. Lojistik Merkez ile Anadolu’nun lojistik üssü haline gelecek olan Konya, Mersin Limanı’na demiryolu ile bağlanarak dış ticaret için büyük avantajlar elde edilecektir. Bu proje yalnızca Konya’nın değil, İç Anadolu’daki bütün kentlerin ihracatına büyük katkı sağlayacaktır. böylece Lojistik Merkez projesinin aralık ayında ihaleye çıkılacak oluşu bizleri sevindirmiştir. Karanlık geceleri ardımızda bıraktığımız bugünlerde Konya için yaşamsal öneme sahip olan projenin hayata geçirilecek olması bizlere umut olmuştur. Bu projeye emeği geçenlere başta hükümetimize, siyasetçimize, bürokratımıza, kanaat önderlerimize, ihale tarihini kamuoyuyla paylaşan, Lojistik Merkez projesine olan inanç ve gayreti için Milletvekilimiz Sayın Ziya Altunyaldız’a Konya Meslek alemi namına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.