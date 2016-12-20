Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Şimşek: “Türk Milletine asla boyun eğdiremeyecekler”

Şimşek: “Türk Milletine asla boyun eğdiremeyecekler”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr.

20 Aralık 2016 Salı, 00:24

Benzer Konular

Çocuklarda geniz eti ve bademcik rahatsızlıklarına dikkat
Doğuda kar Batıda sahil keyfi
“Türkiyenin Arapça bilenlere ihtiyacı var”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Yıldırım, Kayseri’de gerçekleşen alçakça ve kalleşçe terör saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.
Başkan Dr. Yıldırım, önce İstanbul Beşiktaş’ta polisimizi, arkasında da Kayseri’de askerimizi kasıt alan saldırılarıyla ilgili yayımladığı mesajda terör örgütünü lanetledi. Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: “Saldırıda hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. defalarca açıklama ettiğimiz gibi terör örgütlerinin dili, dini, ırkı ve mazereti kuşkusuz yoktur. Biz ahali olarak yaşanan olaylarda dimdik ayakta kaldığımızı bütün dünyaya bildiri ettik ve etmeye devam edeceğiz. Şu katiyen unutulmamalıdır oysa, yeniden ayaktayız ve teröre karşı etkin mücadelemiz tek bir terörist bile kalmayıncaya değin devam edecektir. Ey alçaklar sürüsü ne yaparsanız yapın, Türkiye’ye boyun eğdiremeyeceğinizi göreceksiniz. Biz ise 79 milyonluk Türk Milletiyle sizin topyekun yok oluşunuzu göreceğiz.”

91 vizyon anadolu Bilim Teknoloji dünya Hava Durumu şimşek: “türk milletine asla boyun eğdiremeyecekler”

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet