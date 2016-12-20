Şimşek: “Türk Milletine asla boyun eğdiremeyecekler”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Yıldırım, Kayseri’de gerçekleşen alçakça ve kalleşçe terör saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Dr. Yıldırım, önce İstanbul Beşiktaş’ta polisimizi, arkasında da Kayseri’de askerimizi kasıt alan saldırılarıyla ilgili yayımladığı mesajda terör örgütünü lanetledi. Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: “Saldırıda hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. defalarca açıklama ettiğimiz gibi terör örgütlerinin dili, dini, ırkı ve mazereti kuşkusuz yoktur. Biz ahali olarak yaşanan olaylarda dimdik ayakta kaldığımızı bütün dünyaya bildiri ettik ve etmeye devam edeceğiz. Şu katiyen unutulmamalıdır oysa, yeniden ayaktayız ve teröre karşı etkin mücadelemiz tek bir terörist bile kalmayıncaya değin devam edecektir. Ey alçaklar sürüsü ne yaparsanız yapın, Türkiye’ye boyun eğdiremeyeceğinizi göreceksiniz. Biz ise 79 milyonluk Türk Milletiyle sizin topyekun yok oluşunuzu göreceğiz.”