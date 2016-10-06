Şimşekten, OVP değerlendirmesi

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, Başbakan Binalı Şimşek’ın açıkladığı 2017-2019 dönemini kapsamayan Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirdi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Yıldırım, Başbakan Binali Şimşek’ın açıkladığı 2017-2019 dönemini kapsayan OVP konusunda açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili yazılmış bir açıklamada yer alan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Yıldırım, “Türkiye ekonomisi yılın 2’inci çeyreğinde yüzde 3,1 büyüyerek artı büyüme performansını sürekli 27 çeyreğe çıkarmıştı. bununla beraber, yılın birincil yarısında sağlanan yüzde 3,9’luk büyüme oranı ile, bir önceki Orta Vadeli Program’da belirlenen yüzde 4,5 oranındaki yılsonu beklentisine gelmek adına zorluklar içermektedir. Bu kapsamda, 2016-2019 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program’da artış tahmininin aşağıda yönü olan revize edilerek 2016 için yüzde 3,2’ye çekilmesinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu artış oranlarının Türkiye ekonomisine yetmeyeceği ve düşük kalacağı anlaşılır olsa da, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi ve idareli koşullara karşın bir başarı hikayesi yazdığı da gözden kaçırılmamalıdır. Bu haliyle bile gelişmiş ekonomiler yerlerde sürünürken, dünyanın en fazla artan lider ülkelerinin arasında Türkiye’yi görüyoruz” dedi.

Konya Iş Dünyasının temsilcileri olarak Türkiye ekonomisinin önümüzdeki çeyreklerde de artma ivmesini artırarak 2017 için öngörülen yüzde 4,4’lük çoğaltma hedefini aşacağı görüşünde olduklarını ifade eden Yıldırım, “Yeni Orta Vadeli Program, Türkiye ekonomisinin hedeflerinden vazgeçmediğini, kendisine yöneltilen tüm iç ve dış tehditlere rağmen yapısal reformların hayata geçirileceğine ve belirlenen artma stratejisinin kararlılıkla uygulanacağını göstermektedir. Orta Vadeli Programın iş aleminin de içinde bulunduğu darlıktan çıkış için bir ümit olacaktır. Bunun içinde programın muhtevasına kamu ve özel sektörün tam destek vermesi gerekmektedir. Büyümeden katiyen imtiyaz verilmemeli ve defalarca açıklama ettiğimiz gibi üretimi önceleyen bir hesaplı modele tez geçiş yapmalıyız. Yatırımcının ve ihracatçının önüne tabiri caiz ise ‘turkuaz halı’ serilmesi gerekiyor, sanayicilerimizin sektörde kalmalarını sağlayacak her türlü tedbirin alınması önemlidir, onların katma değeri daha yüksek, teknolojik üretime yönelmelerini özendirme edilmelidir” ifadelerini kullandı.