Sincan'da laleler açtı

ANKARA (AA) – Sincan’da baharın gelmesiyle laleler açtı.

Sincan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen kasım ayında şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşan milyonlarca lale soğanı baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Şehir genelinde açan yaklaşık iki milyon lale, mayıs ayı ortalarına kadar şehrin doğal güzelliğine farklı bir renk katacak. Laleler, yeşil alan, meydan ve refüjlerdeki görüntüsüyle fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Açıklamada, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın da görüşlerine yer verildi. Tuna, bugüne kadar 6 milyon lalenin toprakla buluşmasını sağladıklarını belirterek, belediye olarak bu yıl toplam 2 milyon lale ile Sincan’a güzellik kattıklarını vurguladı.

Sincan’ı, sembolü olan lalelerle süslemeye devam edeceklerini aktaran Tuna, “Selçuklu’dan günümüze kalan ve Sincan’ımızın kültür değerlerinden biri olan laleyi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın laleye olan özlemini sona erdirdik. Büyük ilgi gören lalelerimiz, vatandaşımızın da dikkat ve özverisi ile korunuyor. Şehrimizi vatandaşlarımızla güzelleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.