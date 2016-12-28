“Sincar'da PKK'nın varlığından rahatsızız”

KONYA (AA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Aydın Maruf, hem bölge halkının hem de Sincar’da olan etnik grupların, terör örgütü PKK’nın varlığından rahatsız olduğunu bildirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya’da, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Maruf, Terör örgütü PKK’nın, Irak’ın Musul iline bağlı Sincar ilçesindeki varlığına tepki gösterdi.

Türkmenlerin PKK’nın o bölgede bulunmasını kabul etmediklerini belirten Maruf, “Hem bölge halkı hem de Sincar’da olan etnik gruplar, terör örgütü PKK’nın varlığından çok rahatsız. PKK’ya Sincar, Mahmur ve Kerkük’ün güney bölgesinde ihtiyaç yok, orada olmalarının bir nedeni de yok.” dedi.

Maruf, terör örgütü PKK’nın bölgede siyasi bir amaç güttüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Kuzey Irak yönetimi de PKK’nın Sincar’da olmasından rahatsız oldu ve çıkmasını talep etti. PKK, Sincar’da Türkmenleri ve oradaki halkı tehdit etmeyi amaçlıyor. Biz bunu gerçekten kabul etmiyoruz. PKK, hem çevreye hem de halka zarar veriyor. Sincar bölgesinde Irak ordusu ve yerel güçler var. PKK’nın Sincar’da, Mahmur’da, Erbil’de, Kerkük’ün güney bölgesinde bulunması, hem uluslararası arenada hem de bölge halkı tarafından kabul edilmeyen bir durumdur.”

– Musul’u DEAŞ’tan kurtarma operasyonu

Musul operasyonunun hem bölge hem de Türkmenler için önemine değinen Maruf, şunları söyledi:

“Musul operasyonundan sonra da bizim bir endişemiz var. Terör örgütü DEAŞ, Musul’u iki senedir işgal altında tutuyor. Musul Irak’ın en önemli şehirlerinden biridir. Musul üzerine hem yerel hem de uluslararası güçler arasında siyasi bir çekişme var. Bizim için Musul operasyonu şu anda başlamış durumdadır. Alınan bilgiye göre, Musul’daki semtlerin yaklaşık yüzde 40’ı, DEAŞ’tan temizlenmiştir. Bu da önemli bir gelişmedir.”

– “Türkiye’nin Suriye ve Irak politikası olumlu karşılanıyor”

Aydın Maruf, Türkiye’nin Irak ve Suriye politikasını en isabetli politika olarak gördüklerini ifade etti.

Türkiye’nin, Ortadoğu’nun süper gücü olduğunu ve her zaman söz sahibi olacağını vurgulayan Maruf, “Suriye ve Irak, Türkiye’nin komşusudur. Bölgede yaşayan etnik gruplar, Türkiye’ye çok yakın. Türkiye’nin hem Suriye hem de Irak’ta yürüttüğü dış politika gerçekten olumlu karşılanıyor. Bunun devam etmesi, Türkiye ile bölgedeki devletler arasındaki ilişkileri iyi bir seviyeye getirir.” diye konuştu.

Maruf, Türkiye’nin Irak ve Suriye politikasında mezhepçi bir yaklaşımın öne çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına işaret ederek, ortaya çıktığı düşüncesini eleştiren Maruf, şöyle konuştu:

“Böyle düşünülmesini sağlamak tamamen bir propagandadır. Türkiye’nin dış politikası, ticari, siyasi, diplomatik veya askeri anlamda olsun hiçbir ayrım yapılmadan tüm etnik gruplara göre sürdürülüyor. Bu durumu hem Suriye’de hem de Irak’ta gördük. Irak’ta olan etnik gruplar, Türkiye’nin varlığından rahatsız değil. Türkiye’nin bu yaklaşımını takdir ediyorlar. Bizim, Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız var. Türkiye bizim anavatanımızdır. Türkiye’nin her zaman oradaki Türkmenlere destek vermesini bekliyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede bana ‘Artık tüm dünya Türkiye’nin, Türkmenlerin yanında olduğunu görsün’ demişti. Sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Biz sadece Türkiye’den destek bekliyoruz, Türkiye’nin desteği bize yeter. Türkiye’nin desteği her zaman barış içindir, bizim ayakta durmamız içindir. Türkmenlerin ayakta durması için bu desteğe ihtiyacımız var.”