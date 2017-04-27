Sincar’da teröristler, evlere gizlendi

İstihbarat ve çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere kadar, Sincar ve Karakoç bölgesinde terör örgütü PKK’nın eğitim kamplarının olduğu tespit edilen bölgeye TSK’nın düzenlediği hava saldırısında, arasında örgütün üst seviye eğitim verenlerinde olduğu 100’ün üstünde teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Hava harekatı sonrası bölgeden kaçan bir takım PKK’lıların, sivil halkın arasına karışıp evlerine yerleştiği onları kalkan olarak kullandığı ve diğer örgüt üyelerini de eğitim kamplarının bulunduğu yere gitmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PKK’lıların, Gaz Lambası’e 100’ün üstünde kayıp verdiklerini ilettikleri ve zor durumda bulunduklarını aktardığı öğrenildi. Gaz Lambası’den talimatlar bölge PKK’lıların, yeni bir hücum ihtimaline karşısında kamplarda internet ve iletişim araçlarının kullanıldığı binalardan uzak durulması talimatını aldıkları ileri sürüldü.

Örgüt kampları eğitim alan bir takım teröristlerin ise örgütten kaçtığı iddia edildi.