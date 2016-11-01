Sincik ve Çelikhana mevsimin ilk karı düştü

Adıyaman merkezinde ve ilçelerinde birkaç gündür kesintisiz yağan yağmurun arkasında gece saatlerinde Sincik ve Çelikhan ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye düştüğü Sincik ve Çelikhan ilçesinde vatandaşlar ısınmak için kömür sobalarını kurarak ısınmaya başladı.

Ahmet Erkut – Kemal Altın