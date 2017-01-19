Sınıf öğretmeni “Hareketli hedef taşıyıcı” yaptı

KONYA (AA) – Ereğli ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Necmi Karaca, amatör avcılık, polis ve askeri eğitim alanlarında kullanılabilecek “Hareketli hedef taşıyıcı” yaptı.

Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2010 yılında “Hareketli hedef taşıyıcı” icat etmeye karar verdiğini söyledi.

Özellikle terörle mücadele kapsamında hareketli hedefleri vurmak için askeri birliklere bu cihazdan üretebileceğini söyleyen Karaca, tek isteğinin seri üretime geçmek olduğunu kaydetti.

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bu cihazın ray üzerine kurulduğunu belirten Karaca, “Sistemin tamamı akü ile çalışıyor. İleriki zamanlarda tamamen güneş paneli ile şarj edilebilir bir şekilde bir şey düşünüyorum. İstediği hızla ve yönde ayarlanabiliyor. Tamamen atıcının refleksini harekete geçirmek için dizayn edilmiş bir makinedir.” diye konuştu.

Aletin seyyar olduğu için her yere taşınabildiğini de kaydeden Karaca, bu cihazın başka örneklerini de geliştirebileceğini, talep gelmesi halinde üretimi arttıracağını kaydetti.

Cihazı ilk olarak deneyen Ereğli Avcılar Kulübü Başkanı Cumali Kayaaslan ise, “Böyle bir buluşu bize kazandırdığı için Necmi Hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir buluş ve atıcılığa bazı şeyler katacağına inanıyorum. Ereğli’mizi böyle güzel şeylerle tanıtmak gurur verici bir tablo.” dedi.

Kayaaslan, avcılık hayatı boyunca böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü de sözlerine ekledi.

