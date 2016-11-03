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Sınıra giden tanklar Şanlıurfadan geçti

Kuzey Irak sınırındaki Şırnak’ın Silopi ilçesine doğru hareket eden ve tanklardan oluşan askeri konvoy, akşam saatlerinde Şanlıurfa’dan geçiş yaptı.

03 Kasım 2016 Perşembe, 19:43
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Kuzey Irak sınırındaki Şırnak’ın Silopi ilçesine doğru hareket eden ve tanklardan oluşan askeri konvoy, akşam saatlerinde Şanlıurfa’dan geçiş yaptı. Geceyi Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında geçiren askeri konvoy, öyle saatlerinde Şanlıurfa’ya doğru hareket etti. İkindi vakti Şanlıurfa il sınırlarına giren askeri konvoy, akşam saatlerinde Şanlıurfa otobanından geçti. Viranşehir ilçesine içten dışarı giden askeri konvoyun Mardin istikametine dürüst ilerleyişi devam ediyor. 

Şinasi İnan
 

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