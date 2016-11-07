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Sınıra sevk edilen askeri araçlar Gaziantepte

Ankara ve Çankırı’dan, Şırnak’ın Silopi ilçesine sevk edilen 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Barışma Gücü bünyesinde yer alan zırhlı araçlar ve askeri personel Gaziantep’e getirildi.

07 Kasım 2016 Pazartesi, 19:36
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Ankara ve Çankırı’dan, Şırnak’ın Silopi ilçesine sevk edilen 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Barışma Gücü bünyesinde yer alan zırhlı araçlar ve askeri personel Gaziantep’e getirildi. Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve fazla sayıda askeri personel Şırnak’ın Silopi ilçesine gitmek üzere Gaziantep’e geldi. Vagonlardan indirilerek TIR’lara yüklenen 29 adet zırhlı personel taşıyıcının emniyet gerekçesiyle karayoluyla devam ettiği gözlemlendi.
 

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