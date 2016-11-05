Sınıra zırhlı araç takviyesi

– Şırnak’ın Silopi ilçesine ulaştırılmak üzere Çankırı’dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile görevli askerler yola çıktı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile asker, Şırnak’ın Silopi ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Çankırı’da bulunan 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, tren vagonlarına yüklendi.

Çankırı Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve asker aileleri, Çankırı Tren Garı’nda bölgeye giden askerleri uğurlamaya geldi.

Dua edilmesinin ardından bir grup üniversite öğrencisi, bölgeye giden askerlerin komutanına Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından 30 vagon zırhlı araç ve askerleri taşıyan tren, tekbirler eşliğinde Çankırı Garı’ndan hareket etti.