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Sınıra zırhlı araç takviyesi

– Şırnak’ın Silopi ilçesine ulaştırılmak üzere Çankırı’dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ve asker yola çıktı

05 Kasım 2016 Cumartesi, 03:30
Sınıra zırhlı araç takviyesi

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ÇANKIRI (AA) – Çankırı’dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ve asker, Şırnak’ın Silopi ilçesine gitmek için yola çıktı.

Çankırı’da bulunan 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, tren vagonlarına yüklendi.

Çankırı Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve asker aileleri, Çankırı Tren Garı’nda bölgeye giden askerleri uğurlamaya geldi.

Duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından 35 vagon zırhlı aracı ve askerleri taşıyan tren Çankırı Garı’ndan hareket etti.

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