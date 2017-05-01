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Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor

Edinilen bilgiye takriben, terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşı yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor.

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:48

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Edinilen bilgiye takriben, terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşı yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor. Meslek makineleri kadar sınırın sıfır noktasında çukurlar kazılıyor. 



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