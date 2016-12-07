Sınırda Mehmetçiğin can dostu olacaklar

3 ay önce başlatılan proje zarfında, 22 çoban köpeği değişik hudut karakollarında göreve başladı. Proje bütün sınır karakollarına köpekler teslim edilene dek devam edecek.

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Yılmaz tarafından hayata geçirilen ve koordinatörlüğünü de Balıkesir Türk Çoban Köpekleri Araştırma ve Üretim Tanıtım Merkezi sahibi Muhammet Karakoyun’un yaptığı projede, çoban sürülerini koruyan Akbaş ve Karabaş ırkı köpekler hudut karakollarında göreve başlayacak. Herhangi bir eğitim almalarına gerek kalmayan ve yavru iken teslim edilecek olan köpekler hudut güvenliklerinin sağlanması noktasında yeni bir görev oluşturacak.

Proje hakkında veri veren Muhammet Karakoyun, ülke güvenliğinin sağlanmasına desteklemek amacıyla böyle bir işe girdiklerini belirterek, “Yıllarca sürülerimizi, malımızı ve mülkümüzü koruyan bu köpekler, derhal yeni bir görev üstlendi. Ülkemizin güvenliğinde baş rol üstlenen hudut karakollarımızda, sınır güvenliklerinin sağlanması noktasında bu köpeklerimiz de rol alacak. Tüm hudut karakollarımıza bu aslanlarımızdan göndereceğiz. Projeyi Ardahan Üniversitesinden Doç.Dr. Orhan Yılmaz hocamız yapıyor. Biz de köpeklerin temini konusunda Balıkesir ve Denizlili bir fazla üretici ile birlikte sınırlarımızın ve milletimizin korunması nedeniyle yavru köpeklerimizi oralara gönderiyoruz. Şu lahza da Ermenistan sınır karakollarının yaklaşık olarak tamamında köpeklerimiz göreve başladı. İnşallah ülkemizin tüm hudut karakollarının güvenliğinin sağlanmasında tayin yapacak köpeklerimizi göndereceğiz” dedi.

Hudut karakollarında devir yapacak köpeklerle birlikte askerlerin hizmetlerinin daha kolay yürütülebileceğini söyleyen Karakoyun, “Bu proje başlayalı 3 ay oldu. Sınırdaki birliklere şimdiye değin 22 tane köpek yavrusu teslim edildi. Balıkesir ve Denizli’den köpek üreticisi arkadaşlarımız ile birlikte yavru köpeklerimizi Ardahan Üniversitesin’den gelen görevlilere teslim ettik ve yavrular da hudut karakollarına teslim edildi” biçiminde konuştu.

Köpeklerin temini ve hudut karakollarına gönderilmesinde hiç bir ticari beklentileri olmadığını ve bu işi yalnızca ülke güvenliğinin sağlanması takviye amacıyla yaptıklarını söyleyen Balıkesir Türk Çoban Köpekleri Araştırma ve Imal Tanıtım Merkezi sahibi Muhammet Karakoyun, “Bu işin içinde ticari hiç bir unsur yok. Adamakıllı ülke güvenliği için sağlanan bir yardım. Balıkesir Türk Çoban Köpekleri Araştırma ve Üretim Tanıtım Merkezi olarak bu işin koordinatörlüğünü yapıyoruz. Yavruların tedarik edilmesi, aşılanması ve hangi yavruların oraya gidebileceği konusunda kişilik testi yapıyoruz” dedi.

Akbaş ve Karabaş ırkı çoban köpeklerin sınır karakollarındaki güvenliğin sağlanmasında çok büyük pay sahibi olacağını belirten Karakoyun, “Bu köpeklerin hudut karakollarının güvenliğinde öğüt edilmesindeki en kayda değer etken bunların hiç birinin eğitim almasına gerek olmaması. Köpeklerimiz hiç biri hiç bir eğitim almadan yapması gereken görevleri en üstteki seviyede yapan köpeklerdir. Koruma güdüleri fazla yüksektir. Karabaş ve Akbaş ırkı köpeklerimizin tamamı koruma görevini yaparlar. Bu gönderdiğimiz yavru köpekler acilen görevlerinin başında. Bölge koruma konusunda çok mükemmel şahsiyet yapısına sahipler, testlerden de geçirildiler. İnşallah görevlerini de liyakatla yürütürler” diye konuştu.

Tüm hudut karakollarına teslim edilecek

Projenin Türkiye’deki bütün hudut karakollarına köpekler teslim edilinceye kadar devam edeceğini söyleyen Karakoyun, “Bütün hudut karakollarına bu hayvanları teslim edeceğiz. Bu iki ırktaki köpeklerimizin tamamı mükemmel koruma yapan köpekler. Karakolların korunması noktasında ön dikkat birliğinde tahsis alacaklardır” dedi.

Balıkesir Türk Çoban Köpekleri Araştırma ve Imal Tanıtım Merkezi olarak 160’a yakın damızlık hayvan potansiyeline sahip olduklarını söyleyen Karakoyun, “Buradaki köpeklerimiz faal olarak sürülerde devir yapıyor. Balıkesir ve Denizli’de bu işi yapan çiftliklerle birlikte yavru üretimini yapıyoruz” biçiminde konuştu.

“Sürüyü koruyan köpek, askeri tesisleri de korur”

Kendisine ait 230 koyunu olan ve bu koyunları 5 Karabaş köpeğin koruduğunu ifade eden Karadeniz, “Köpeklerimin ırkı çok iyidir. Bu köpeklerimiz sürüye giren yabancı koyunları bile sürüye katmaz. Sürüye dadanan kurt, domuz ve çakal gibi hayvanları sürüye sokmaz. Bizim buralarda benim sürümü koruyan bu köpekler olmazsa biz buralarda meslek yapamayız. Bu köpeklerin sınır karakollarını en iyi şekilde koruyacağına inanıyorum. Küçük yavru olarak alınan bu köpekler askeri birlikleri ve askeri tesisleri en iyi şekilde korur” şeklinde konuştu.

Taşkın Sarıca – Hüseyin Tokmak