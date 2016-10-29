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Sınırın Suriye tarafında hareketlilik sürüyor

Azez-RAİ arasındaki bölgede rakip unsurlardan oluşan Özel Tahsis Şiddet Grubu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ateş desteği ile ilerleyişi sürüyor.

29 Ekim 2016 Cumartesi, 10:05
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Azez-RAİ arasındaki bölgede rakip unsurlardan oluşan Özel Tahsis Şiddet Grubu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ateş desteği ile ilerleyişi sürüyor. Hür Suriye Ordusu’na onlarca TIR ve kamyona yüklenen askeri malzemeler ve cephane takviyesi yapıldı.

öte taraftan, Hür Suriye Ordusu’nun DAEŞ’in kontrolündeki El Bab kasabası ile çevresindeki köyleri almak için büyük yığınak yaptığı öğrenildi. 

Mehmet Ali Dağ

hareketlilik sınırın Suriye sürüyor tarafında

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