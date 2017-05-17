Sinop’ta dana kurtarma operasyonu

Üç gün önce otlatmak için bahçeye çıkardığı danası kaybolan Emine Bafralı, günler sonradan hayvanını otlar arasındaki su kanalında buldu. Bafralı, hayvanın bulunduğu yerden çıkarılması için köylüler ve itfaiyeden takviye istedi. Durum yerine gelen Sinop Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri danayı bulunduğu yerden çıkartamayınca meslek makinesi talebinde bulundu.

Sinop Belediyesine ast meslek makinesinin durum yerine gelmesiyle kepçe kadar su kanalının üstteki tarafı doldurularak dananın çıkabileceği bir rampa oluşturuldu. Uzun süren incelemeler sonunda hayvan bulunduğu yerden çıktı ve kuytu bir nefes aldı.

Hayvanın sahibi Emine Bafralı yaptığı açıklamada, “Otlardan fark edememiş su kanalına girmiş. Bulunduğu yer otlardan görünmüyordu. Hayvanı bulduğuma fazla sevindim. Dana nasipse kurbanlık olacak” dedi.

Tarlada oluşan derin su kanalından rahatsız olan mahalle sakinleri, yetkililerden buranın kapatılması için yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Hakkı Bafralı yaptığı açıklamada, “Ilk olgu değil bu. Bu 3 metre derinliğindeki kanal Korucuk’un merkezi esas depodan salınan suyun, araziyi yara bere bu hale getirmesiyle oluştu. Bu bir iki üçüncü vaka yok, burada telef olan hayvanlarımız da oldu. Bu hayvan raslantı bulunmuş” diye konuştu.

Osman Aksu

