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Sinopta kar yağışı başladı

Rakımı 1365 metre olan Dıranaz Dağı’na yağan kar ile birlikte Sinoplular soluğu Dıranaz Dağı’nda aldı.

17 Kasım 2016 Perşembe, 17:01
sinopta-kar-yagisi-basladi

Rakımı 1365 metre olan Dıranaz Dağı’na yağan kar ile birlikte Sinoplular soluğu Dıranaz Dağı’nda aldı. Yılın birincil kar yağışını kaçırmak istemeyen Sinoplular doyasıya eğlendi. Kar yağışının tadını çıkartan vatandaşlar, “Sinop merkezde hava sıcaklığı aşırı düştüğünde Dıranaz Dağı’na kar yağdığı bilinir. bugün hava sıcaklığı fikir soluğu Dranaz Dağı’nda aldık. Yılın birincil kar yağışını bakmak sevinç verici” dediler.
Dıranaz Dağı’na yağan karın yer yer 9 santimi bulduğu öğrenildi.

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