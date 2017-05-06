Sıra dışı muhtar, ölenlerin ve doğanların listesini tutuyor

48 yaşındaki Muhtar Hasan Yalçın, göreve seçimli olduğu ilk günden itibaren mahallesinde ölenlerin ve yeni doğanların listesini tutuyor. 48 yaşındaki muhtar bununla da yetinmeyip akşamları bisikleti ile sokak sokak, sokak cadde de gezerek sokak lambalarının yanıp yanmadığını denetim ediyor.

Vatandaşlara, “Alo Muhtar” hattı ile 24 saat hizmet veren Hasan Yalçın, “2014 yılında muhtar olarak seçildim. Nüfusumu tahsis etmek için mahallemde ölenleri, doğanları liste yapıyorum. 2014 yılından beri tuttuğum sayılara göre bugüne dek mahallemde 56 vatandaşımız vefat etti.

Ölenlerin 29’u kadın, 27’si de erkek nüfusudur. 2017 yılında da 5 vatandaşımız vefat etti bunların beşi de kadın. Doğanların listesini de yapıyorum. Üç sene içinde 56 kızımız dünyaya gelirken 48 tanede erkek evladımız edinmek üzere 104 bebek dünyaya geldi. Doğanlar ile ölenleri eşitlediğimiz süre da 48 birey nüfus artışımız oldu. Mahallemizde ölenlerin listelerini “Alo Muhtar” hattımız var. Bu hattımız ile gurbette ancak arkadaşlarımıza da bildiriyoruz” dedi.

Cadde lambalarını denetim ediyor

Vatandaştan sokak lambaları ile ilgili çok fazla şikayet almaları üstüne, her akşam cadde lambalarını yoklama etmeyi alışılmışlık haline getirdiğini dile getiren Muhtar Hasan Yalçın, “Göreve geldiğim günden itibaren sokak lambalarını kontrol ediyorum. Benim bir bisikletim var. Her akşam bisikletime biniyorum ve her sokağa her caddeye giriyorum. Yanmayan ışıklarımız olursa MEDAŞ’ı arıyorum. En geç 10 saati içinde bu cadde lambaları yapılıyor. Yani biz aydınlıkta dururken vatandaşımızın karanlıkta kalmasını istemeyiz. Mahalle sakinlerim alo dediği vakit bizim için zaman manâlı değil” biçiminde konuştu.

Coşkun Sağlamdin – İsa Saatçioğlu

