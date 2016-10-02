Şirintepe Spor Merkezi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şirintepe Spor Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi’ndeki spor merkezi açılışına katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yaptığı konuşmada, Eskişehir’in adı gibi kendisi de şirin olan bir mahallesinin spor tesislerini açtıklarını belirtti.

Başkan Büyükerşen, “Büyükşehirin görevlerinden birisi de amatör spor sporculara, amatör spor kulüplerine yardım etmek ve halkın kullanabileceği yani herkesin yararlanabileceği spor tesislerinini elindeki imkanları doğrultusunda yapabilmektir. Şirintepe Mahallesi’nde açacağımız bu spor tesisi de bunlardan bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e her yaştaki hemşerilerimizin spordan yararlanmaları için spor imkanlarını açıyor. İtiraf etmeliyim ki en çokta çocuklara ve gençlere önem veriyoruz. Yetişen kuşaklar yarının şampiyonları, Türkiye’nin yüzünü ağartacak olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmek gerekiyor. Bunun için bütçemizin imkan verdiği kadarıyla hem okullara hemde mahallelerimizde ki mahalle spor kulüplerine teçhizat yardımı yapıyoruz.” diye konuştu.

Çocukların ve kadınların öncelikli olduğu spor merkezi 500 kişi kapasiteli.