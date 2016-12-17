Şırnak Valiliğinden çatışma ile ilgili açıklama

Şırnak valiliğinden yapılan yazılmış açıklamada, “İlimiz Şırnak merkezinde bir ihbarı değerlendiren emniyet kuvvetlerimizle iki(2) Bölücü Terör Örgütü mensubu aralarında meydana çıkan çatışmada bir (1) Bölücü Terör Örgütü mensubu silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, yapılan aramada bir(1) adet El Işi Bomba düzeneği ele geçirilmiş olup diğer Bölücü Terör Örgütü mensubunun yakalanmasına yönelik işlem devam etmektedir” denildi.

Melih Yiğit