Şırnak Valiliğinden toplu işyeri kapatma açıklaması

Açıklamada, “Ulus düzeni ve ulus güvenliğinin temini, vatandaşlarımızın refah ve güven ortamı içerisinde yaşamaları, ekonomik hayatın sürdürülebilir şekilde devamını sağlamak nedeniyle ilimiz genelinde bir takım tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur. Bu çerçevede bilhassa ilimiz sınırları içinde yürütülen operasyonlar mazeret edilmek suretiyle; zaman zaman işyerlerinin değişik provokatif ve kanunsuz saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir. İşyerlerinin toplu biçimde kapatılmasının halkın jurnal yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak refah ve sükununu bozduğu, şahısların güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle dinç yaşamasını kayda değer ölçüde zafiyete uğrattığı saptama edilmiştir” ifadelerine yer verilerek, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yasaklandığını ve aksi durumda cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

Melih Yiğit

