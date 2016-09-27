Şırnak ve Mardin'deki terör saldırıları

ANKARA (AA) – Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, “Şırnak ve Mardin’de 10 askerimizin şehit olması yüreğimize ateş düşürmüştür.” dedi.

Avan, yaptığı açıklamada, PKK’lı teröristlerce Mardin’de 4, Şırnak’ta 6 askerin şehit edildiğini belirterek, PKK’nın saldırılarına tepki gösterdi.

Bu tür haberlerin kendilerini kahrettiğini, ciğerlerini yaktığını dile getiren Avan, terörü ve destekçilerini kınayarak şöyle konuştu:

“Şırnak ve Mardin’de 10 askerimizin şehit olması yüreğimize ateş düşürmüştür. Ülkemiz ikinci bir Kurtuluş Savaşı yaşıyor. Şu an ülkemizin çeşitli bölgelerinde FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi dış kaynaklı vatan hainleriyle mücadele ediyoruz. Onların bir hesabı var ise Allah’ın da bir hesabı vardır. Yeter ki bizler, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Şu an operasyonlara katılan, görevi başındaki tüm güvenlik güçlerine başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimize, cumhuriyetimize, milletimize, bayrağımıza, bağımsızlığa, güvenlik güçlerimize ve sivil masum vatandaşlarımıza yapılan bu hain saldırıları yapan bölücü terör örgütü PKK’lı ve destekçilerini nefret ve şiddetle kınıyoruz.