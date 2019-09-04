Şırnaklı öğrenciler Sivasspor'u ziyaret etti
SİVAS (AA) – Şırnak'tan bir grup öğrenci, Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında kente gelen öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Sivasspor'a ziyarette bulundu. Öğrenciler tesislerde kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından karşılandı.
Beytüşşebap İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güneş, Sivas ziyareti hakkında Otyakmaz'a bilgi verdi.
Bir süre öğrencilerle sohbet eden Otyakmaz, daha sonra öğrencilere kulüp tesislerini gezdirerek futbolcuların çalışma alanları hakkında bilgi aktardı.
Sivasspor tezahüratı yaparak kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerle yakından ilgilenen Otyakmaz, "Sivas'a hoş geldiniz. Sizleri burada misafir etmekten büyük mutluluk duydum." ifadesini kullandı.
Otyakmaz, öğrencilere Demir Grup Sivasspor atkısı hediye etti.
Ramazan Güneş de Otyakmaz'a Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik adına ilçeye özgü hediyeler takdim etti.
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Şırnaklı öğrenciler Sivasspor'u ziyaret etti
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