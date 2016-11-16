Şırnakta 2 bomba yüklü araç ele geçirildi

TSK’dan yapılan açıklamada, Şırnak 23’üncü Jandarma Hudut Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Faraşin ve Yeşilöz bölgelerinde yer alan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz ülkü getirmek, barınak, sığınak ve Van ilinde kullanılacağı değerlendirilen bomba yükl.