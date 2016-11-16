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Şırnakta 2 bomba yüklü araç ele geçirildi

TSK’dan yapılan açıklamada, Şırnak 23’üncü Jandarma Hudut Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Faraşin ve Yeşilöz bölgelerinde yer alan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz ülkü getirmek, barınak, sığınak ve Van ilinde kullanılacağı değerlendirilen bomba yükl.

16 Kasım 2016 Çarşamba, 09:34
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TSK’dan yapılan açıklamada, Şırnak 23’üncü Jandarma Hudut Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Faraşin ve Yeşilöz bölgelerinde yer alan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz ülkü getirmek, barınak, sığınak ve Van ilinde kullanılacağı değerlendirilen bomba yüklü araçları imha etmek maksadıyla 06-14 Kasım 2016 tarihleri aralarında karşılıklı işlem icra edildiği kaydedildi.

Laf konusu operasyonda Faraşin ve Yeşilöz mahallesi bölgelerinde ortaya çıkarılan çoğu sığınak/ambar/yaşam alanlarında; 2 adet bomba yüklü vasıta, 4 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Lav Silahı, 9 adet av tüfeği, 225 adet RPG-7 bazuka mühimmatı, 144 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 98 adet el bombası, 16.911 adet muhtelif çeşitte cephane, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 500 kg amonyum nitrat, 1 adet Aselsan Kobra Marka Telsiz, 1 adet vasıta telsizi, 2 adet küçük el telsizi, 4 adet walkie talkie telsiz ile fazla miktarda gıda, giyecek vb., tıbbi araç gereç, örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Bayazıt Cebeci

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