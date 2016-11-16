Şırnakta 2 bomba yüklü araç ele geçirildi
TSK’dan yapılan açıklamada, Şırnak 23’üncü Jandarma Hudut Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Faraşin ve Yeşilöz bölgelerinde yer alan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz ülkü getirmek, barınak, sığınak ve Van ilinde kullanılacağı değerlendirilen bomba yükl.
TSK’dan yapılan açıklamada, Şırnak 23’üncü Jandarma Hudut Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Faraşin ve Yeşilöz bölgelerinde yer alan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz ülkü getirmek, barınak, sığınak ve Van ilinde kullanılacağı değerlendirilen bomba yüklü araçları imha etmek maksadıyla 06-14 Kasım 2016 tarihleri aralarında karşılıklı işlem icra edildiği kaydedildi.
Laf konusu operasyonda Faraşin ve Yeşilöz mahallesi bölgelerinde ortaya çıkarılan çoğu sığınak/ambar/yaşam alanlarında; 2 adet bomba yüklü vasıta, 4 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Lav Silahı, 9 adet av tüfeği, 225 adet RPG-7 bazuka mühimmatı, 144 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 98 adet el bombası, 16.911 adet muhtelif çeşitte cephane, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 500 kg amonyum nitrat, 1 adet Aselsan Kobra Marka Telsiz, 1 adet vasıta telsizi, 2 adet küçük el telsizi, 4 adet walkie talkie telsiz ile fazla miktarda gıda, giyecek vb., tıbbi araç gereç, örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.
Bayazıt Cebeci