Şırnakta 25 adet kaleşnikof silah ele geçirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak genelinde 17 ile 18 Aralık tarihleri aralarında bölücü terör örgütüne karşın yapılan arama ve tarama faaliyetleri sonucunda 25 AK-47 kaleşnikof tabanca, bin 740 AK-47 kaleşnikof fişeği ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca yapılan operasyonlar sonucunda 25 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alındı” denildi.

Açıklamanın devamında ise operasyonların kararlılıkla sürdürülmekte olduğu belirtildi.

Melih Yiğit