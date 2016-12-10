Şırnakta DBPli eş başkan tutuklandı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında merkeze ast Kumçatı Belde Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Benzeşen Başkan Arzu Kutlu’nun evlerine polis ve askerin katıldığı müşterek bir operasyon düzenlendi. Başkan Demir ve Benzeşen Başkan Kutlu, evlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınarak Şırnak Güvenlik Müdürlüğü’ne getirildi. Benzer başkanların emniyetteki işlemlerinin arkasından Şırnak Adliyesi’ne getirilerek mahkemeye çıkarıldı.

Eş başkanlardan Özlem Kutlu örgüt üyesi olmak suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Mehmet Demir ise adli denetleme şartıyla özgürlük bırakıldı. Eş başkan Istek Kutlu tutuklanarak Şırnak T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.