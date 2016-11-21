Şırnakta kiralar tavan yaptı

İşadamı Yusuf Som, evsiz, barksız ırk üzerinde kira fırsatçılığı yapanları kınadıklarını belirterek, ev sahiplerinden ellerini vicdanlarına koymalarını istedi.

Sokağa çıkma yasağının 8 ay sonra kısmi olarak kaldırıldığı Şırnak’ta konut sıkıntısı yaşanıyor. 2 bin 700 binanın yıkıldığı, 14 bin 727 binanın ise zarar gördüğü kente dönen vatandaşlar, ev kiralarının yüksek olmasından şikayetçi. Kentte, yasaktan önce 200-250 TL olan konut kiraları, şimdilerde 600-700 TL’ye çıkarken, birçok aile yerleşecek ev bulamıyor. Bu yüzden kenti terk etmek durumunda kalan vatandaşlar, 14 Mart’ta yasak ilan edilmesiyle birlikte gittikleri çevre il ve ilçelere geri dönüyor.

“Gün kenetlenme günüdür”

Konut sıkıntısı yaşamış aileler namına İHA’ya açıklamalarda yer alan Şırnaklı İşadamı Yusuf Som, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde vatandaşların gittikleri ilçelerde de ev kiralarının yükseltildiğini ve bunun üzerine sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri olarak ev sahiplerine, evsiz, barksız insanların üzerinden kira fırsatçılığı yapılmaması yönünde çağrı yaptıklarını anımsattı. Fakat şu anda öteki yerler bir yandan Şırnak’ta da konut kiralarının yükseltildiğini vurgulayan Som, “Evleri olan insanların öteki ırk üzerinden fırsatçılık yapması dek bizi üzen bir şey yoktur. Bugün öyle bir gün oysa herkesin birbirine takviye edeceği, kenetleneceği, hatta diğer insanlardan kira almaması gereken günüdür. Bunun üzerinden fırsatçılık yapanları kınıyorum” dedi.

“Herkes vicdan sahibi olsun”

Som, bunun yanı sıra, kiralık evlerde oturan fakat yasaklanmış boyunca evlerinde bulunmayan vatandaşlardan da kira parasının istek edildiğine uyarı çekerek, “Bu konuda da çok rahatsızız. Lütfen herkes aklıselim ve vicdan sahibi olsun. Herkes elini vicdanına koysun. Bugün Şırnaklının Şırnaklıya sahip çıkma günüdür” diye konuştu.

Mehmet Pişkin – Melih Yiğit