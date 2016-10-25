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Şırnakta toplu olarak iş yeri kapatılması yasaklandı

Açıklamada, “Halk düzeni ve halk güvenliğinin temini, vatandaşlarımızın rahat ve güven ortamı içerisinde yaşamaları, ekonomik hayatın sürdürülebilir şekilde devamını sağlamak nedeniyle ilimiz genelinde bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.

25 Ekim 2016 Salı, 22:35
sirnakta-toplu-olarak-is-yeri-kapatilmasi-yasaklandi

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Açıklamada, “Halk düzeni ve halk güvenliğinin temini, vatandaşlarımızın rahat ve güven ortamı içerisinde yaşamaları, ekonomik hayatın sürdürülebilir şekilde devamını sağlamak nedeniyle ilimiz genelinde bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur. Bu çerçevede özellikle ilimiz sınırları içinde yürütülen operasyonlar gerekçe edilmek suretiyle; ara sıra işyerlerinin çeşitli provokatif ve illegal saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir. İşyerlerinin toplu biçimde kapatılmasının halkın jurnal yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak refah ve sükununu bozduğu, şahısların emniyet, dirlik ve esenlik içinde jurnal ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle dinç yaşamasını kayda değer ölçüde zafiyete uğrattığı saptama edilmiştir” ifadelerine yer verilerek, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince yasaklandığını ve aksi durumda cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi. 

Melih Yiğit
 

Kapatılması olarak toplu yeri

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