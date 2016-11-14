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Şırnakta yasak kalktı

Şırnak valiliği daha önce yaptığı açıklamada, dönüşlerde aşırılık yaşanmaması için her mahalle için ayrı ayrı gün belirlemişti.  Şırnak Şehir merkezinde PKK’lıların kazdığı çukur ve oluşturduğu barikatların kaldırılması, rahatlık ve güven ortamının her .

14 Kasım 2016 Pazartesi, 09:08
sirnakta-yasak-kalkti

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Şırnak valiliği daha önce yaptığı açıklamada, dönüşlerde aşırılık yaşanmaması için her mahalle için ayrı ayrı gün belirlemişti. 

Şırnak Şehir merkezinde PKK’lıların kazdığı çukur ve oluşturduğu barikatların kaldırılması, rahatlık ve güven ortamının her yerde sağlanması nedeniyle 14 Mart’ta başlatılan “Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu” zarfında ilan edilen sokağa çıkma yasağının kısmi zamanlı kaldırıldı.
Şırnak girişindeki Sanayi ve Köy Hizmetleri Polis Denetim Noktası’na gelen araçlar şehre alınmaya başlandı. Güvenlik noktasında, vatandaşlar kimlik kontrolünün arkasından Şırnak’a alındı. 

Melih Yiğit
ŞIRNAK

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