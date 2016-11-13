Şırnakta yasak yarın kalkıyor

Şırnak’ta 14 Mart 2016 da Şırnak Valiliği tarafından şehir merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, patlayıcı tuzaklanmış çukurların kapatılması ve barikatların kaldırılması, halkın can ve mülk güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca bildiri edilen sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor. 3 Haziran’da operasyonların bittiği şehir halkı merkezinde aralarında terör örgütünün yöneticileri ile dağ kadrosundan gelenlerin de bulunduğu 508 PKK’lının etkisiz ayla getirildiği, 50 ton ağırlığında bin 845 el yapımı patlayıcının tahrip edildiği, el işi patlayıcılarla tuzaklanan 240 barikatın kaldırıldığı, 39 çukuru kapatıldığı, 14 bin 727 evde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce zarar tespit çalışmasının yapıldığı kentte, 14 Kasım’da sokağa çıkma yasağının kaldırılacak olmasının ardından Şırnak’ın her tarafta imarı ve altyapının yenilenmesi için incelemeler tez başlatılacak.

Yaşanan çatışmalar esnasında kentteki birçok ev, okul, cami ve iş yeri tahrip oldu veya kullanılamaz hale geldi. Şehir Halkı merkezindeki İsmetpaşa, Cumhuriyet, Gazipaşa, Dicle, Yeni Semt ve Bahçelievler Mahallelerinin tamamı yıkılırken, kent merkezinde ağır zarar gören 3 okul ile Şırnak Öğretmenevi yıkıldı. Hasar gören 8 okulun ise onarımı yapıldı. Ağır hasarlı olan 5 cami için yıkım kararı çıkartıldı. Hasarlı 10 caminin ise onarım ve kuvvetlendirme çalışmaları yapılıyor.

“UMUTLUYUZ”

Şırnak kent merkezindeki sokağa çıkma yasağından nedeniyle Cizre ilçesinde ikamet eden Ahmet Küden, “Yarın Allah’ın izni ile saat 5’te Şırnak merkezde yasaklanmış kalkacak. Biz de aile olarak toplandık. Yarın Şırnak’a dönüş yapıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Güzel şeyler olur, umutluyuz. Yarın her şeyin güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

“BÜTÜN EŞYALARIM ENKAZIN İÇİNDE”

Mehmet Caner de, “9. aya giriyor dışarılarda dolaşıyoruz. Cizre’de bulunduğumuz konut de bizi çıkarmaya başladı. Şırnak merkezde konut arıyoruz bulamıyoruz. Yetimlerim var. Ben ne yapayım derhal. Hiçbir yolumuz, hiçbir şeyimiz yok. Derhal arkamdaki benim evim. Harap nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yeryüzünde hiçbir şeyim kalmadı. Şu ufacık evim vardı onu da yıktılar. Evimizin enkazından çıkardığımız bazı şeyler vardı. Onları aldık. Üzerimizdeki elbiselerimizden başka bir şeyimiz yok. Gelin de evimin enkazında yer alan yırtık yatak yorganlara bakın. Tüm eşyalarım o enkazın içinde” dedi.