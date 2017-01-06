Şırnak'taki terör operasyonu

YOZGAT (AA) – Şırnak’ta Gabar Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in (29) Çekerek ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Murat Yüksel’e acı haber, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım tarafından verildi.

Haberin ardından şehidin babaevine ve sokağa Türk Bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları evine gelerek yakınlarına taziyeleri iletti.

Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Yüksel’in cenazesinin yarın ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından Çekerek’te toprağa verileceği öğrenildi.