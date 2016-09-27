Şırnak'taki terör saldırısı

– Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Alda’nın Kayseri’deki baba evine acı haber ulaştı

KAYSERİ (AA) – Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda’nın (23) Kayseri’deki baba evinde yas var.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde ikamet eden Kiraz ve Ömer Alda’ya, oğullarının şehadet haberi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verildi.

Haberin duyulmasının ardından akraba ve yakınlarının geldiği ailenin evine Türk bayrağı asıldı. 3 kardeşi bulunan şehidin, Kurban Bayramı’nda nişanlandığı öğrenildi.

Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.