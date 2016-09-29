Şırnak'taki terör saldırısı

– Cizre’de PKK’lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve hastanede şehit olan polis memuru Sefa Altınsoy’un cenazesi, memleketi Aksaray’da toprağa verildi

AKSARAY (AA) – Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve hastanede şehit olan polis memuru Sefa Altınsoy’un (26) naaşı, memleketi Aksaray’da defnedildi.

Şehidin, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yakınları tarafından alınan naaşı, karayoluyla konvoy eşliğinde memleketi Aksaray’daki amcası Muzaffer Altınsoy’un evine getirildi.

Anne Fatma ile baba Faruk Altınsoy, şehit çocuklarının naaşı eve getirildiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Burada, helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, namazın kılınacağı Ulu Camisi’ne götürüldü.

Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen Faruk Altınsoy’u yakınları teselli etti. Faruk Altınsoy, bir sandalyeye oturarak taziyeleri kabul etti.

Cenaze törene katılan şehidin silah arkadaşları da baba Faruk Altınsoy’a taziyelerini iletti. Şehidin silah arkadaşları, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, İl Müftü Vekili Yaşar Zengin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Garnizon Komutanı Albay Gazi Demir, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak’ta, 26 Ağustos’ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine PKK’lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda, 11 polis memuru şehit olmuş, 3 sivil ile 75 polis memuru yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Ali Mülazimoğlu da 5 Eylül’de şehit olmuştu.