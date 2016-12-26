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26 Aralık 2016 Pazartesi

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Sis kara ve hava ulaşımını etkiledi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da dün gece itibariyle etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri ertelenirken kara ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

26 Aralık 2016 Pazartesi, 13:12

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da dün gece itibariyle etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri ertelenirken kara ulaşımında da aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler farlarını yakarak trafikte ilerlerken sabah saatlerindeki uçak seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleşti.

Şinasi İnan

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