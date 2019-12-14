Şişecam’a “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülü
İSTANBUL (AA) – Şişecam Topluluğu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Türkiye Kadın Direktörler Konferansı" kapsamında "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülüne layık görüldü.
Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarıyla soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 2019 yılı ödüllerine bir yenisini daha ekledi.
Şişecam Topluluğu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun bu yıl 7’ncisini düzenlediği "Türkiye Kadın Direktörler Konferansı" kapsamında "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülünün sahibi oldu. Ödülü Şişecam Topluluğu adına Organizasyonel Gelişim Müdürü Elif Araç Çakır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner’den aldı.
Yönetim kurullarına aday gösterilme süreçleri ve çeşitlilik temasıyla düzenlenen konferans kapsamında, "Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2019 Raporu" sonuçları da açıklandı.
"Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi"ne göre, borsada işlem gören 402 şirket arasında yapılan araştırmada, Şişecam, yönetim kurulunda yüzde 30 kadın oranını yakalayarak en fazla kadın yönetim kurulu üyesine sahip şirketlerden biri oldu. 9 üyenin bulunduğu Şişecam Yönetim Kurulu'nda, 1'i bağımsız olmak üzere 3 kadın üye bulunuyor.
-
Sivasspor'un minik hayranı Afgan Muhammed Eyüp, kulübü ziyaret etti
-
Bilim insanları beynin sırlarını çözmek için buluştu
-
TSO, Fenerbahçe maçı öncesi taraftara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtacak
-
Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
-
Güdül MHP yönetiminden belediyeye ziyaret
-
GRAFİKLİ – Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.